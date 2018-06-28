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Футбол на Красной площади

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Футбол на Красной площади

Футбол на Красной площади
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Товарищеский матч с участием воспитанников детского дома из Красноярска и легендарных ветеранов состоялся в Парке футбола на Красной площади в Москве.

Старт игре дали президент России Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино.

Они и сами попытались поразить ворота: с подачи Инфантино Путин ударил по мячу, но юный вратарь отразил удар. Лишь со второй попытки президент и глава ФИФА забили по голу.

А затем начался матч. На поле вышли две смешанные команды детей и звёзд футбола - одну из них тренировал чемпион мира 1990 года немец Лотар Маттеус, вторую - двукратный чемпион мира бразилец Роналдо.

Болельщики приветствовали Карлеса Пуйоля, Икера Касильяса, Алексея Смертина и Дмитрия Булыкина. Встреча завершилась вничью 6 : 6, и судья назначил серию пенальти.

До этого матча юные футболисты неделю тренировались вместе с португальской сборной на её базе.