Товарищеский матч с участием воспитанников детского дома из Красноярска и легендарных ветеранов состоялся в Парке футбола на Красной площади в Москве.
Футбол на Красной площади
Футбол на Красной площади
Старт игре дали президент России Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино.
Они и сами попытались поразить ворота: с подачи Инфантино Путин ударил по мячу, но юный вратарь отразил удар. Лишь со второй попытки президент и глава ФИФА забили по голу.
А затем начался матч. На поле вышли две смешанные команды детей и звёзд футбола - одну из них тренировал чемпион мира 1990 года немец Лотар Маттеус, вторую - двукратный чемпион мира бразилец Роналдо.
Болельщики приветствовали Карлеса Пуйоля, Икера Касильяса, Алексея Смертина и Дмитрия Булыкина. Встреча завершилась вничью 6 : 6, и судья назначил серию пенальти.
До этого матча юные футболисты неделю тренировались вместе с португальской сборной на её базе.