Саммит президентов РФ и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — пройдет 16 июля в Хельсинки. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Вашингтон подтвердил дату и место проведения саммита.
Встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки 16 июля (Кремль)
Встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки 16 июля (Кремль)
В сообщении пресс-службы президента РФ отмечается, что в ходе переговоров предполагается обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал журналистам, что встреча продлится несколько часоч — планируется протокольная часть, беседа президентов тет-а-тет и совместная пресс-конференция.