Специальная Конференция государств-участников Организации по запрещению химического оружия в Гааге поддержала большинством голосов британское предложение о расширении мандата ОЗХО. Отныне ОЗХО наделено правом не только устанавливать факт применения химического оружия, но и называть виновника инцидента. За проголосовали 82 страны, против – 24, 30 – воздержались.
ОЗХО наделили полномочиями обвинителя
ОЗХО наделили полномочиями обвинителя
Борис Джонсон, министр иностранных дел Великобритании: "Мы были свидетелями ряда химических атак: в Сирии, в Солсбери и в других местах. Табу против применения такого оружия разрушается. Теперь ОЗХО может не только сказать, что химическое оружие было использовано, но также показать пальцем на того, кто это сделал".
Александр Шульгин, постоянный представитель РФ при ОЗХО: "На наш взгляд, ни одна международная организация кроме Совета Безопасности ООН не может решать такие вопросы как установление виновника".
По мнению России, которая проголосовала против изменения мандата ОЗХО, новые полномочия не вытекают из Конвенции о запрещении химического оружия, основополагающего документа, определяющего деятельность организации.