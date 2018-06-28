В Мексике завершилась предвыборная кампания. 1 июля на всеобщих выборах гражданам предстоит избрать президента, сенаторов, депутатов нижней палаты парламента, нескольких губернаторов и глав муниципалитетов.
Президентская гонка на фоне насилия
Президентская гонка на фоне насилия
На высший государственный пост претендуют четыре кандидата. Фаворит — представляющий коалицию левых сил "Вместе сотворим историю" Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Его называют "мексиканским Трампом" за популизм и непредсказуемость. При этом он открыто выражает неприязнь по отношению к американской политике и заявляет: "Трамп должен научиться уважать Мексику". Обрадора готовы поддержать почти 38% избирателей.
На второй позиции находится кандидат от коалиции "Вперед, ради Мексики" Рикардо Анайя — по результатам соцопросов, за него проголосуют 20% мексиканцев. Он призвал жителей страны "не дать обмануть себя, по его словам, "поддельными опросами общественного мнения".
За Хосе Антонио Мид, кандидат от коалиции "Все за Мехико", куда входит правящая Институционно-революционная партия, готовы проголосовать около 18% граждан.
Независимый кандидат, губернатор штата Нуэво-Леон Родригес Кальдерон пользуется поддержкой 3% избирателей.
Предвыборная гонка в Мексике сопровождалась масштабным разгулом насилия: за это время были убиты более 116 политиков, в том числе 44 кандидата на всеобщие выборы.