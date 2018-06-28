Канцлер Германии призывает страны Европы выработать единую политику по вопросу миграции.
Меркель: вопрос миграции – ключевой для будущего ЕС
Меркель: вопрос миграции – ключевой для будущего ЕС
Ангела Меркель: "Перед Европой стоит много вызовов. Но проблема миграции может стать судьбоносной для Европейского союза. Если мы справимся с ней, люди в Африке будут знать, что мы руководствуемся ценностями и верим в принцип многосторонних отношений. В противном случае никто больше не будет верить в систему ценностей, которая сделала нас сильными".
В случае, если всем 28 странам ЕС не удастся добиться общего приемлемого решения, Меркель предлагает заключить отдельные соглашения со странами-участниками союза, образующими "коалицию согласных".