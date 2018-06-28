Шантаж по-итальянски

Итальянское правительство угрожает выйти из Дублинского регламента — общеевропейского соглашения о распределении просителей убежища по странам Евросоюза и прекратить финансирование соглашения с Турцией. Таким образом миграционные потоки будут «переброшены» с самой Италии на Балканы.

«Это критический момент: необходимо избавиться от Дублинского регламента, а не реформировать его. Нужно закрыть эту страницу, регламент не способен справиться с миграционными потоками. Это необходимо учитывать и в контексте статистики: те, кто имеет право на убежище, составляют лишь около 7%», — заявил премьер-министр Джузеппе Конте.

Главным инструментом давления на Брюссель в Риме считают финансы: вклад Италии в общую копилку, который идёт, в том числе, на оплату соглашения с Турцией.

Говорит замминистра внутренних дел Никола Мольтени:

«Если Европа сможет справиться с этим явлением, если она сможет дать серьёзные ответы, — тогда она докажет, что существует. Но мы больше не намерены выполнять приказы по тем вопросам, которые до сих пор просто спихивали на плечи национальных правительств.

Что бы ни делалось — вы, например, верно упомянули о соглашении с Турцией — ясно, что если не будет конкретных и серьёзных решений, помогающих нашей стране справиться с этим явлением, то мы сами будем делать всё необходимое, чтобы защитить свои интересы и суверенитет. Учитывать надо и то, что Италия ежегодно вносит 20 миллиардов евро в бюджет ЕС, а обратно мы получаем едва ли половину этой суммы; вероятно, и в этом вопросе необходима переоценка».

Соглашение с Турцией предусматривает финансовую помощь Анкаре, которая за это блокирует мигрантов на своей территории. Договор считается эффективным: поток по «балканскому пути» заметно ослаб.