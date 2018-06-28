"Нельзя распределить африканскую бедность по Европе"

Миграционный кризис – это не только цифры, но и имена. Журналист Euronews Анелиз Боржес рассказывает, что было для нее самым важным в те дни, когда она находилась на борту судна "Аквариус", на котором в порт Валенсии прибыли более 600 мигрантов.

"Мы хотели показать лица, назвать имена, потому что обычно все ограничивается только цифрами. Мы хотели, чтобы зрители увидели человеческое лицо этого кризиса, чтобы они поняли, что речь идет о людях. Это очень сложный вопрос, которые вызывает много разногласий и благодаря которому стало очевидно, что между странами ЕС есть серьезная напряженность, снизить которую пока не удается".

Одна из стран ЕС, по которой миграционный кризис ударил больнее всего, - это Италия. Ее новое правительство идет по пути ужесточения миграционной политики.

"Наконец-то и Европа взялась за решение проблемы, от которой Италия страдает уже несколько лет и из-за которой наша страна становится беднее. Невозможно распределить африканскую бедность по Европе. Мы должны действовать, чтобы остановить поток мигрантов. Если мы говорим о распределении по Европе тех из них, которые бегут от войны, то я приветствую альянс с европейскими странами", - говорит член партии "Лига" Анджелло Чиокка.

Одно из последних предложений Брюсселя – создание платформ для высадки мигрантов, которые находились бы за пределами Европы. На что они будут похожи, рассказывает представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"Эти платформы ни в коем случае не будут черными дырами или тюрьмами наподобие Гуантаномо. Деятельность на этих платформах будет осуществляться в соответствии с международным законодательством. Я не могу вам предоставить более конкретную информацию. Этот саммит как раз проводится для того, чтобы наши лидеры могли обсудить возможные варианты решения проблемы".

Своим мнением по поводу происходящего в Европе поделился Пьер Вимон, бывший посол Франции в ЕС и в США, а ныне один из экспертов европейского отделения "Карнеги-центра".

"Мы видим сейчас, что все больше и больше стран выражают несогласие с ныне существующим порядком. В какой-то мере они готовы отказаться от соблюдения международных законов. Но на карту поставлено соблюдение Женевской конвенции 1951 года, которая стоит над европейским законодательством".

После нескольких дней странствований мигранты, которые находились на борту кораблей "Аквариус", "Лайфлайн", "Александр Маерск", смогли сойти на землю. Одни оказались в Испании, другие - на Мальте, третьи - в Италии. Но в то же время власти южноевропейских стран продолжают настаивать на том, что не готовы в одиночку бороться с миграционным кризисом.