Не так страшен «брексит», как миграционный кризис

«Брексит» не столь губителен, как вопрос миграции. Нынешний саммит ЕС в Брюсселе может стать одним из важнейших в истории Евросоюза — утверждают многие наблюдатели.

Лидеры таких стран, как Франция, Германия и Испания настаивают на поиске единых, общеевропейских решений, на модификации уже существующих договорённостей, на том, чтобы не допустить раскола, который может превратиться в развал:

«Несомненно, мы будем говорить о проблемах о безопасности границ ЕС, о вопросах вторичной миграции, то есть о том, что, с одной стороны, государства, принимающие большое число мигрантов, должны получать поддержку и защиту, а с другой — беженцы и мигранты не должны выбирать, в какой стране им подавать запрос о предоставлении убежища», — говорит Ангела Меркель.

Италия с самого начала миграционного кризиса оказалась «на передовой» и с того момента не прекращала требовать от Брюсселя не бросать её с беженцами один-на-один. Новое правительство популистов заявляет, что ждать в Риме устали и готовы к своим собственным шагам.

«Италии больше не нужны слова поддержки — нужны конкретные действия. Время настало. Эта встреча станет водоразделом по тем вопросам, которые нас волнуют. Что касается меня лично, я готов сделать все необходимые выводы», — заявил глава итальянского правительства Джузеппе Конте.

Чрезвычайно жёсткую позицию занял «восточный фланг» Евросоюза. Страны Вишеградской группы — Польша, Чехия, Венгрия и Словакия — выступают резко против любых схем распределения мигрантов.

«Я надеюсь, что мы сможем сделать шаг в направлении перестройки европейской демократии и сможем, наконец, сделать то, что просят люди. А они, мне кажется, просят двух вещей: во-первых, остановить мигрантов. Во-вторых, вернуть обратно тех, кто уже въехал», — считает венгерский премьер Виктор Орбан.

Среди других вопросов, не столь острых — торговая война с США и продолжение переговоров по «брекситу». Нынешний саммит — последний перед осенней встречей, на которой стороны должны окончательно одобрить соглашение по «разводу». Причём второй день нынешнего форума будет проходить уже без Великобритании.

Зайдёт речь и о продлении антироссийских санкций: этот пункт входит в неофициальную повестку саммита.