Лидеры Франции и ряда стран ЕС, включая Италию, согласовали формулировки проекта заявления саммита Евросоюза по миграции. Об этом журналистам сообщил французский дипломатический источник.
Саммит ЕС: разногласия по вопросу миграции
Саммит ЕС: разногласия по вопросу миграции
При этом ранее после отмены первой пресс-конференции саммита представитель председателя Европейского совета Дональда Туска в кратком коммюнике заявил, что одна страна отказалась одобрить итоговый документ встречи по всем темам официальной повестки из-за разногласий касательно решения миграционного кризиса, а в кулуарах саммита появилась информация о том, что этой страной была Италия.
Между тем в правительстве Италии сообщают, что Рим не примет условия общеевропейского решения по миграционному кризису, если оно не будет включать в себя изменения в Дублинском регламенте.
О том, что Италия готова прибегнуть к использованию вето, если финальное соглашение по теме миграции не будет устраивать Рим, ранее заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.