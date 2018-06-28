Проволока против землетрясений

Как идет восстановление в Непале после землетрясения 2015 года? Возможно ли ускорить строительство сейсмоустойчивого жилья по доступным ценам? Программа "Рука помощи" побывала в разрушенном регионе.

Напомним, в апреле и мае 2015 года Непал пережил две волны мощных подземных толчков: тогда 9 тысяч человек погибли, 3,5 миллиона лишились крова.

Тремя годами позже 80% потерявших жилье людей по-прежнему обитают во временных пристанищах. Эксперты подсчитали: землетрясения весной 2015 года разрушили или повредили почти миллион домов. На сегодня отремонтировано 20% подлежащего восстановлению жилья. 60% отстраивается заново, причем в этом году работы активизировались. Синдхупалчок - район, в наибольшей степени пострадавшей от землетрясения. Местные строители прошли обучение по линии программы Развития ООН (UNDP) - с тем,чтобы освоить быстрое возведение недорогих, устойчивых к землетрясениям домов.

Иногда простые решения оказываются самыми эффективными. Металлическая проволока доступна везде. Именно она, как оказалось, способна обеспечить сейсмоустойчивость жилью, которое строиться в сельских районах Непала.

Пемба Таманг, местный житель: "Эта оцинкованная проволока закрепляется по обе стороны каждой стены. Проволочные ленты соединяются между собой, образуя своего рода клетку: дом оказывается как бы запертым в ней. В случае землетрясения проволочный каркас не даст ему развалиться на части. Дом может шатать, но он устоит".

Пемба закончил строительные курсы по линии ООН. Он помогает Дилу, который только начинает восстанавливать дом. Задача - возвести устойчивое к подземным толчкам жилье и уложиться в весьма скромный бюджет. После землетрясения власти выделили нуждающимся субсидии на жилье, однако их не хватает и люди должны вкладывать личные средства. Пока шла съемка, Дил получил добро на получение второго транша помощи. И засучил рукава.

Дил Тхапа, местный житель: "После землетрясения в 2015 я попросил родственников достать гофрированное железо и соорудил навес. Там и живу. Первый транш госсубсидий на строительство я получил в прошлом году".

Быстро обеспечить жильем самые уязвимые слои населения Непала - миссия, которую финансирует управление по гуманитарный помощи ЕС. Несколько возведенных по этой программе домов активно посещают строители и местные жители, чтобы освоить технику недорогой сейсмоустойчивой укладки.

Правакар Тхапа, координатор проекта UNDP в Непале: "В этом районе у нас 30 таких демонстрационных домов. Это помогает местным строителям: здесь уже побывали 283 человека, из них - 61 женщина".

Активисты программы развития ООН организуют выездные консультации. Инженеры посещают пострадавшие районы Непала и на месте дают советы людям - как, что и где именно строить. Они также оказывают помощь в решении административных вопросов, регистрации жилья.

Дил и его брат также побывали на консультации.

Сиди Тхапа, местный житель: "Было очень полезно узнать о новых технологиях и решениях, ведь сейчас мы строим дом для моего брата".

После землетрясения ЕС выделил Непалу 14 миллионов евро экстренной помощи. На этом поддержка региона не закончилась. Почему?

Пьер Пракаш, Управление гуманитарной помощи ЕС: "Власти сообщили, что примерно 20 тысяч непальцев не могут отстроиться самостоятельно. Либо они больны, либо находятся в преклонном возрасте... так или иначе, им нужна помощь. Тогда гуманитарная миссия ЕС решила остаться и помочь этой уязвимой части общества обзавестись надежным жильем. В противном случае люди так и останутся в палатках или под навесами. Или же возьмут кредиты, которые никогда не смогут выплатить".

... 30 летний Кхил ослеп пять лет назад, а три года назад лишился жилья. По линии программы помощи ЕС молодой человек обзавелся новым сейсмоустойчивым домом. Всего, по оценкам непальских властей, для разрешения жилищного кризиса гражданам необходимы дополнительные 800 миллионов евро.