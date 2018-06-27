Решение Верховного суда США, который днем ранее подтвердил законность указа Дональда Трампа о запрете на въезд в Соединенные Штаты гражданам ряда стран с преимущественно мусульманским населением, в Конгрессе вызвало смешанную реакцию. Даже однопартийцы президента призвали рассмотреть ситуацию с разных сторон.
Указ Трампа: смешанная реакция Конгресса на решение ВС
Указ Трампа: смешанная реакция Конгресса на решение ВС
Марко Рубио, сенатор-республиканец: "Я думаю, тут есть два отдельных вопроса. Во-первых, обладает ли президент правом говорить, что есть страны, чьей системе проверки виз мы не доверяем и чьим гражданам по этой причине мы запрещаем въезд в нашу страну. И во-вторых, насколько вообще эта идея хороша".
Сам Трамп доволен решением судей, о чем он написал в "Твиттере". "Верховный суд поддержал указ Трампа. Вау!"
В соответствии с указом американского президента, получить въездную визу в США не смогут граждане Сирии, Ливии, Ирана, Йемена, Чада, Сомали, а также КНДР и Венесуэлы.
Нижестоящие судебные инстанции неоднократно накладывали запрет на указы Трампа, а по стране прокатилась волна акций протеста против директивы президента.