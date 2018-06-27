Тарифа встречает мигрантов

Новая группа более чем из 400 мигрантов прибыла в испанский порт Тарифа на юге страны. Это результат нескольких спасательных операций — береговая охрана обнаружила почти два десятка лодок с нелегалами. За последнее время заметно миграционный поток в районе Гибралтарского пролива — это кратчайший морской маршрут между Африкой и Европой.

«Я знаю, я мог погибнуть. Но бог есть, и он знает, что я никому не причинил зла. Те люди, которые хотят закрыть границы для мигрантов, не осознают, что делают. Мигранты не желают никому зла. Они стремятся попасть сюда, потому что хотят, как и любой человек, другой жизни, лучшей жизни для себя», — говорит один из мигрантов.

Всего за четыре дня, в течение которых на море держится хорошая погода, в Испанию доставлены более 1800 человек. А всего за этот год — более 12 тысяч.

«Те, кто прибыл сюда за минувшие дни, чувствуют себя вполне хорошо. Случаев гипотермии или например порезов немного. С другой стороны, довольно много людей с ожогами, особенно среди тех, кто прибыл из Марокко и Алжира, поскольку они шли на моторных лодках», — рассказывает сотрудница Красного Креста.

В понедельник глава испанского правительства заявил, что Испания не отказывается от своих гуманитарных обязательств, но и не собирается превращаться во «всеевропейскую организацию спасения на море». На прошлой неделе до Испании дошло судно «Аквариус» с шестью сотнями нелегалов на борту; его история привлекла самое широкое внимание СМИ.