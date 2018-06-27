Сексизм, футбол и журналистика

Хотя спортивная журналистика уже давно перестала быть исключительно мужским делом, сексизм в отношении женщин-журналисток до сих пор не удалось искоренить. "Никогда больше так не делай! Я тебе не разрешаю, это невежливо и неправильно!" - с такими словами обратилась бразильский репортер Хулия Гимараеш к болельщику, который попытался поцеловать ее в тот момент, когда она работала в прямом эфире. Гимараеш назвала подобное поведение неуважением по отношению к женщине.