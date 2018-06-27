Хотя спортивная журналистика уже давно перестала быть исключительно мужским делом, сексизм в отношении женщин-журналисток до сих пор не удалось искоренить. "Никогда больше так не делай! Я тебе не разрешаю, это невежливо и неправильно!" - с такими словами обратилась бразильский репортер Хулия Гимараеш к болельщику, который попытался поцеловать ее в тот момент, когда она работала в прямом эфире. Гимараеш назвала подобное поведение неуважением по отношению к женщине.
Сексизм, футбол и журналистика
Сексизм, футбол и журналистика
На прошлой неделе в похожей ситуации оказалась репортер Deutsche Welle Жюльет Гонсалес Теран. Она вела прямой эфир на Манежной площади в Москве. Неожиданно к ней подошел молодой человек, обнял ее и поцеловал. В редакции Deutsche Welle заявили, что такой поступок – это сексуальные домогательства. На следующий день молодой человек пришел в редакцию телекомпании, чтобы попросить прощения у журналистки. Она извинения приняла.