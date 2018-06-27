Личная встреча не просто возможна, но и желательна. Прямые переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина стали одной из главных тем визита в Москву Джона Болтона, советника американского президента по безопасности.
Болтон приехал, Трамп «в уме»
Болтон приехал, Трамп «в уме»
Налаживание двусторонних отношений будет очень непростым, но во всяком случае оба лидера настроены на нормализацию. Впрочем, конкретные шаги и планы пока не озвучены.
«C сожалением вынужден констатировать, что российско-американские отношения находятся не в самой лучшей форме. Считаю, что это в значительной степени результат острой внутриполитической борьбы в самих Соединённых Штатах, но ваш приезд в Москву вселяет в нас надежду на то, что мы можем сделать хотя бы первые шаги к восстановлению полноформатных отношений между нашими государствами», — заявил российский президент.
В Вашингтоне считают нормализацию вполне возможной:
«Ранее, даже когда у нас были серьёзные разногласия, это не мешало встречаться нашим лидерам и нашим советникам. Это было важным залогом обеспечения стабильности в мире. Господин Трамп привержен достижению этих целей», — сообщил Джон Болтон.
В европейских СМИ полагают, что встреча Путина и Трампа может состояться уже 15-го июля в Вене — по завершении европейского турне главы Белого дома.
Пока президенты проводили личные переговоры дважды, оба раза — в рамках международных саммитов: на «большой двадцатке» в Гамбурге, в июле прошлого года, и во Вьетнаме на саммите АТЭС в ноябре.