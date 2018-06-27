Болтон приехал, Трамп «в уме»

Личная встреча не просто возможна, но и желательна. Прямые переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина стали одной из главных тем визита в Москву Джона Болтона, советника американского президента по безопасности.

Налаживание двусторонних отношений будет очень непростым, но во всяком случае оба лидера настроены на нормализацию. Впрочем, конкретные шаги и планы пока не озвучены.

«C сожалением вынужден констатировать, что российско-американские отношения находятся не в самой лучшей форме. Считаю, что это в значительной степени результат острой внутриполитической борьбы в самих Соединённых Штатах, но ваш приезд в Москву вселяет в нас надежду на то, что мы можем сделать хотя бы первые шаги к восстановлению полноформатных отношений между нашими государствами», — заявил российский президент.

В Вашингтоне считают нормализацию вполне возможной:

«Ранее, даже когда у нас были серьёзные разногласия, это не мешало встречаться нашим лидерам и нашим советникам. Это было важным залогом обеспечения стабильности в мире. Господин Трамп привержен достижению этих целей», — сообщил Джон Болтон.

В европейских СМИ полагают, что встреча Путина и Трампа может состояться уже 15-го июля в Вене — по завершении европейского турне главы Белого дома.

Пока президенты проводили личные переговоры дважды, оба раза — в рамках международных саммитов: на «большой двадцатке» в Гамбурге, в июле прошлого года, и во Вьетнаме на саммите АТЭС в ноябре.