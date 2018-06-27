Судно неправительственной организации Lifeline прибыло в мальтийский порт Валлеты в среду, 27 июня. На борту корабля находятся 233 мигранта, многим из них нужна срочная медицинская помощь. После захода в порт, судно тотчас же было конфисковано мальтийской береговой охраной, а экипаж корабля немецкой НПО задержан для допроса.
Неделя как вечность: мигранты с Lifeline прибыли на Мальту
Неделя как вечность: мигранты с Lifeline прибыли на Мальту
Разрешение принять Lifeline выдал премьер-министр страны Джозеф Мускат, при условии, что беженцы будут распределены по другим странам ЕС.
"Беженцы, которые действительно нуждаются в убежище, получат защиту в разных странах ЕС. В отношении тех, кто в эти категории не выходит, мы начнем процедуру по отправке их обратно, в соответствии с европейскими и международными нормами. В процессе отправки будут задействованы структуры Евросоюза", - заявил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.
Дрезденские активисты Lifeline спасли более 200 человек в международных водах Средиземного моря 21 июня, но ни одно европейское государство не соглашалось принять судно в свои порты.
Гавань нашел и датский грузовой корабль Maersk, спасший 113 мигрантов в Средиземном море. Итальянские власти позволили судну пришвартоваться в сицилийском порту Поццалло.
В четверг, 28 июня, в Брюсселе начинается европейский саммит по вопросам миграции.