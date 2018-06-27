Поправки в "Закон о холокосте"

В Польше отменили уголовную ответственность за обвинения поляков в Холокосте. Принятый в начале года закон предусматривал за это наказание в виде тюремного заключения сроком до трёх лет. В среду большинство депутатов сейма проголосовали за поправки к закону, предложенные премьер-министром страны Матеушем Моравецким: «Целью этого закона была и остаётся борьба за правду о временах Второй мировой войны. Вы знаете, насколько история этой войны была сфальсифицирована за последние 30 лет, и поэтому подобная встряска была необходима».