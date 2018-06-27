Марадона: "Со мной все в порядке"

В больнице в Петербурге или уже в отеле в Москве? После матча Аргентина-Нигерия в Интернете появилась информация, что легенда футбола Диего Марадона был срочно госпитализирован. Однако аргентинские СМИ со ссылкой на самого футболиста утверждают, что эта информация не соответствует действительности. Газета La Nacion опубликовала аудиозапись беседы одного из журналистов с Марадоной. Аргентинец выразил беспокойство, что из-за этих разговор проблемы со здоровьем могут возникнуть у его сестры, и попросил журналиста развеять все слухи.

REUTERS/Jorge Silva

Днем ранее сборная Аргентина с минимальной разницей обыграла Нигерию. Автором первого гола стал Лионель Месси. В начале второго тайма нигерийцы благодаря пенальти смогли сравнять счет. Цифры 1:1 высвечивались на табло почти до самого конца матча. Ничья означала бы, что аргентинцы после группового этапа отправятся домой. Но на 86 минуте Маркос Рохо вывел "альбиселесте" вперед и помог им пробиться в 1/8 финала.