Барби-президент, Барби-астронавт, Барби-спортсменка, а теперь и Барби-инженер. Женщины, работающие в области роботостроения, вдохновили компанию Mattel на создание новой куклы, которая научит детей основам программирования
Барби стала инженером
Барби стала инженером
Джинсы, футболка и рубашка – гардероб у этой Барби не особенно оригинальный, но создатели куклы добавили один аксессуар – очки, защищающие глаза во время работы перед компьютером.
В США наука, технологии и инженерия пр-прежнему остаются преимущественно мужским делом. По данным Управления экономики и статистики, лишь четверть сотрудников, которых работают в этих сферах, - женщины.
Первая кукла Барби была выпущена 60 лет назад. За это время она освоила более 200 профессий. Барби уже работала поваром, изучала палеонтологию, занималась фермерством и даже создавала компьютерные игры.