Отстроить Непал

Три года прошло после разрушительных землетрясений в Непале, которые унесли 9 тысяч жизней и оставили бездомными 3,5 миллиона человек. Ремонтно-строительные работы кипят в Синдхупалчоке - одном из наиболее пострадавших от стихии районов страны. До недавнего времени отстраивались лишь 20% домов, подлежащих восстановлению на государственные гранты, а теперь уже 60%, и улицы превратились в одну большую стройку.

Административный центр Синдхупалчока - город Чаутара. Его мэр Амансинг Таманг рассказал нам, что даже при таком темпе строительных работ для полного восстановления понадобится по меньшей мере ещё год.

"Только 5% домов выстояло, - говорит Таманг, - остальные были разрушены или очень серьёзно повреждены. Строительство новых всё откладывалось, так как люди думают, что только бетонные дома сейсмоустойчивы, а на их строительство таких домов у них денег нет. К тому же и административные процедуры очень длинные, а люди зачастую не знают в точности, что им делать, отчего стройка ещё больше откладывается".

Правительство поддерживает владельцев домов, которые хотят их восстановить или отстроить новые. На это им выдаётся 3 тысячи долларов в три приёма. Каждый новый транш выдаётся после того, как возведённая на эти деньги часть строения будет успешно проверена на сейсмоустойчивость. Ну, а пока люди живут во временных убежищах.

Моника Пина ("Евроньюс"): "Это одно из убежищ, в котором живут большинство непальцев, потерявших свои дома после землетрясения. Как видите, это гофрированное железо, поэтому здесь очень холодно зимой и очень жарко в летнее время. Сегодня 80% людей, лишившихся домов, все еще живут в таких убежищах. Давайте зайдём и посмотрим, как там внутри.

Эта лачуга принадлежит Нани Майе. на площади в 15 квадратных метров расположились кухня, спальня и гостиная".

Нани Майя: "Мой дом находился совсем рядом, он разрушен землетрясением. Он был намного больше и удобнее, чем это место, где я живу вот уже 3 года. Денег, которые я получила от правительства, недостаточно. А мне нужно купить песок, цемент, стальную арматуру, кирпич".

Фундамент своего нового дома Нани Майя построила на первый полученный от властей грант и финансовую помощь, которую собрали для неё родственники. Но теперь строительные работы остановлены - она ждёт второго транша и новой помощи семьи.

Ситуация усложняется, когда семьям приходится брать кредиты. Об этом рассказывает Рено Мейер, глава представительства Программой развития ООН в Непале:

"Большинство пострадавших живут в отдалённых горных районах, где стоимость строительных работ неизмеримо выше, чем на равнинах. И когда вы добавляете всё это в расчёты, то построить новый дом за 3 тысячи долларов никак не получается. Люди хотят отстроить настоящие дома, но доступ к законному финансированию у них ограничен, поэтому наиболее нетерпеливые обращаются к неофициальным кредиторам, которые практикуют очень высокие ставки - от 20% до 60%.

Агентство ООН координирует финансируемый Евросоюзом проект по строительству домов лучше и дешевле. Об этом - в следующем выпуске нашей программы "Зона помощи".