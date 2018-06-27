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Марокко

20 лет тюрьмы за акции протеста

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20 лет тюрьмы за акции протеста

20 лет тюрьмы за акции протеста
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Аппеляционный суд Касабланки приговорил лидера протестного "Народного движения" Насера Зафзафи, а также троих его соратников, к 20 годам тюремного заключения по обвинению в посягательстве на внутреннюю безопасность государства.

Еще 49 участников демонстраций получили сроки от двух до 20 лет. "Народное движение" в течение последних месяцев проводило регулярные антиправительственные акции в городах на севере Марокко, выступая с резкой критикой властей и требуя от них проведения реформ в социально-экономической сфере.

Манифестации вспыхнули в 2016 году после смерти местного рыбка, раздавленного в мусоровозе, откду он пытался достать конфискованный у него улов. Тогда в ходе стычек с полиций свыше 600 стажей порядка получили ранения, сотни человек были задержаны.

Агентства • TASS, AFP