Аппеляционный суд Касабланки приговорил лидера протестного "Народного движения" Насера Зафзафи, а также троих его соратников, к 20 годам тюремного заключения по обвинению в посягательстве на внутреннюю безопасность государства.
20 лет тюрьмы за акции протеста
20 лет тюрьмы за акции протеста
Еще 49 участников демонстраций получили сроки от двух до 20 лет. "Народное движение" в течение последних месяцев проводило регулярные антиправительственные акции в городах на севере Марокко, выступая с резкой критикой властей и требуя от них проведения реформ в социально-экономической сфере.
Манифестации вспыхнули в 2016 году после смерти местного рыбка, раздавленного в мусоровозе, откду он пытался достать конфискованный у него улов. Тогда в ходе стычек с полиций свыше 600 стажей порядка получили ранения, сотни человек были задержаны.