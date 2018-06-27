"Лайфлайн" бросит якорь у берегов Мальты

Судно Lifeline с мигрантами на борту, зафрахтованное немецкой неправительственной организации, просит власти Мальты пустить его в свои порты в связи с усиливающейся непогодой. Капитан судна Клаус-Петер Рейш в запросе, направленном мальтийским властям сообщил, что огромное число пассажиров страдает от морской болезни и три человека были помещены в судовой госпиталь.