Судно Lifeline с мигрантами на борту, зафрахтованное немецкой неправительственной организации, просит власти Мальты пустить его в свои порты в связи с усиливающейся непогодой. Капитан судна Клаус-Петер Рейш в запросе, направленном мальтийским властям сообщил, что огромное число пассажиров страдает от морской болезни и три человека были помещены в судовой госпиталь.
"Лайфлайн" бросит якорь у берегов Мальты
"Лайфлайн" бросит якорь у берегов Мальты
Мальта разрешила "Лайфлайну" зайти в свои территориальные воды, но о высадке мигрантов на берег пока речь не идёт.
Капитан Рейш возлагает вину за задержку принятия решения о судьбе мигрантов на министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера.
8 стран Евросоюза выразили готовность принять часть мигрантов, находящихся на "Лайфлайне". Германия пока своего согласия даёт.
На борту "Лайфлайна" находятся 230 человек, которые пытались нелегально пересечь Средиземное море из Ливии в Италию. Несколько дней назад итальянское правительство не позволило высадить мигрантов в своих портах. Такое же решение приняло правительство Мальты.
Европейскому союзу не удаётся выработать единую политику относительно потока нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Неформальный саммит лидеров, созванный в прошлое в воскресенье, закончился безрезультатно.