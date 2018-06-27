Более пяти миллионов итальянцев живут за чертой бедности — каждый 12-й гражданин страны. Это самые высокие цифры за 12 лет.
Бедная Италия
Бедная Италия
Самая тяжёлая ситуация — на традиционно небогатом сельскохозяйственном юге. Там бедствует каждый десятый.
Причины происходящего, как подчёркивают в Риме, лежат ещё в кризисе 2008 года: он привёл к самой глубокой и затяжной рецессии в послевоенной истории Италии.
Новое правительство страны считает необходимым воплотить в жизнь одно из главных предвыборных обещаний «Движения пяти звёзд» — введение минимального гарантированного дохода для малоимущих:
«Ситуация абсолютно неприемлема, программу „дохода гражданина“ необходимо запускать немедленно, и мы уже знаем, где взять на это деньги в бюджете», — говорит министр труда, экономического развития и социальной политики Луиджи ди Майо.
Стабильный, хоть и небольшой, рост ВВП внушает некоторый оптимизм; противники кардинальных социальных мер указывают на колоссальный суверенный долг Италии: 2,3 миллиарда евро, 132% ВВП. Больше из европейских стран только у Греции.