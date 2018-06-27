В Греции проливные дожди вызвали паводки и наводнения. Особенно сильно стихия дала о себе знать в регионе Аттик. Мощный поток захлестнул город Мандра, расположенный к северо-западу от Афин.
Разгул стихии в Греции
Разгул стихии в Греции
В центральной и северной Греции дожди размыли дороги и залили подвальные помещения. На севере особенно сильно пострадал муниципалитет Ситония, находящийся на полуострове Халкидики. Город Никити был полностью затоплен разлившейся рекой Святого Николая.
Разливы рек происходили также в Фессалии, в центральной Греции. Движение на дорогах остановилось. Для спасения застрявших автомобилистов и откачки воды из подвалов были задействованы пожарные команды.