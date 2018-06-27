Евросаммит: пан или пропал

"Эту встречу в верхах называют "матерью всех саммитов европейских". "Брексит", "торговая война", расширение - у глав государств-членов ЕС будет 48 часов на обсуждение всех пунктов здесь, в Брюсселе. Но над ними висит дамоклов меч - проблема, которая грозит блоку серьёзным расколом", - передаёт с места событий корреспондент Euronews Деймон Эмблинг.

В ходе Евросаммита, вероятнее всего, будет решено ужесточить контроль внешних границ сообщества, оказать Ливии большую поддержку, принять проект создания за пределами ЕС "платформ" для высадки мигрантов, прибывающих на континент по морю.

Известно, что число сотрудников пограничного агентства "Фронтекс" (Frontex) вырастет с 1300 до 10 тысяч. Средства на это ЕС уже отложил из нового бюджета - деньги на ветер, считают некоторые аналитики.

"Я скептически отношусь к увеличению финансовых вливаний. Не исключено, что это поможет. Но и без того поток мигрантов идёт на спад. Показатели вторичного перемещения беженцев внутри ЕС очень низкие, - утверждает Мари де Сомер, старший аналитик Центра Европейской политики. - Всё равно государства-члены настаивают на усилении пограничного контроля. То есть оправдывать свои действия, говоря, что они совершаются из благих побуждений, больше нельзя. Делается это для достижения политических целей: чтобы получить поддержку электората и так далее".

На карту поставлено будущее шенгена. Соглашение о безвизовом пространстве зависит от положений Дублинского регламента, который регулирует вопрос приёма и распределения мигрантов. Одни страны призывают срочно реформировать его, другие - требуют и вовсе упразднить.

"Если проблемы начнут проникать в другие сферы, если трещину даст шенген, то мы рискуем потерять ту Европу, главной заслугой которой было создание зоны без внутренннего пограничного контроля, - продолжает Мари де Сомер. Возникнут серьезные вопросы по поводу легитимности. Опросы "Евробарометра" показывают, что европейцы считают шенгенскую зону свободного передвижения крупнейшим достижением ЕС, ими она ценится даже больше, чем мир между государствами-членами".

"В большой и некогда счастливой семье Евросоюза произошёл разлад. Мощное землетрясение в виде "брексита", рост антииммигратнских настроений и популярности ультраправых движений по всему континенту... Очевидно, что Европа меняет свой облик. Лидеры ЕС знают, что действовать нужно здесь и сейчас - пан или пропал, - чтобы обеспечить блоку жизнеспособность в долгосрочной перспективе", - заключает наш корреспондент.