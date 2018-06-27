Власти Демократической республики Конго выразили надежду, что эпидемия лихорадки Эбола осталась в прошлом. За 20 дней в стране не зарегистрировано ни одного нового случая заражения. Неправительственные организации говорят, что пока вирус удается сдерживать, но все равно сотрудники НПО и врачи остаются на чеку.
Эпидемия Эболы осталась позади?
Эпидемия Эболы осталась позади?
В конце мая в ДРК началась кампания по вакцинации местных жителей. Прививки сделаны уже более чем 3000 человек.
В то же время властям не удается взять под контроль ситуацию на юге страны, где свирепствует эпидемия холеры. В провинции Касаи за четыре месяца скончались более 100 человек.