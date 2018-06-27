Срочная новость

Срочная новость

Чехия

Бабиш представил состав нового кабинета министров

Сейчас воспроизводится:

Бабиш представил состав нового кабинета министров

Бабиш представил состав нового кабинета министров
© Copyright :
REUTERS/David W Cerny
Размер текста Aa Aa

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш представил новый состав кабинета министров. Первый состав кабинета Бабиша, сформированный по итогам парламентских выборов октября прошлого года, не получил вотума доверия парламента.

Вновь предложенное правительство – двухпартийное. В него входят представители движения ANO, победителя выборов, и Чешской социал-демократической партии. Движение ANO, включая премьера, в новом составе представляет 10 министров. Социал-демократам предложено пять министерских портфелей.

Голосов депутатов двух партий не хватит для одобрения нового кабинета, поэтому Бабиш рассчитывает на поддержку Коммунистической партии. Коммунисты приму решение о поддержке нового правительства в ближайшую субботу. Парламентское голосование о доверии намечено на 11 июля.

Премьер-министр Бабиш обещает согражданам, что новое правительство будет "отстаивать безопасность чехов, бороться с нелегальной миграцией, отстаивать интересы страны в Европе, сражаться с коррупцией, расточительством и бюрократией".

Но представители оппозиции сомневаются, что союз правых популистов Бабиша и социал-демократов будет прочным.

Больше по теме