Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш представил новый состав кабинета министров. Первый состав кабинета Бабиша, сформированный по итогам парламентских выборов октября прошлого года, не получил вотума доверия парламента.
Бабиш представил состав нового кабинета министров
Бабиш представил состав нового кабинета министров
Вновь предложенное правительство – двухпартийное. В него входят представители движения ANO, победителя выборов, и Чешской социал-демократической партии. Движение ANO, включая премьера, в новом составе представляет 10 министров. Социал-демократам предложено пять министерских портфелей.
Голосов депутатов двух партий не хватит для одобрения нового кабинета, поэтому Бабиш рассчитывает на поддержку Коммунистической партии. Коммунисты приму решение о поддержке нового правительства в ближайшую субботу. Парламентское голосование о доверии намечено на 11 июля.
Премьер-министр Бабиш обещает согражданам, что новое правительство будет "отстаивать безопасность чехов, бороться с нелегальной миграцией, отстаивать интересы страны в Европе, сражаться с коррупцией, расточительством и бюрократией".
Но представители оппозиции сомневаются, что союз правых популистов Бабиша и социал-демократов будет прочным.