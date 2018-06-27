Тревожное ожидание на границе

Северная часть острова Ирландия находится под управлением Великобритании, от юга эту территорию отделяет граница длиной в 180 километров, вдоль которой расположены более трехсот 300 пограничных переходов.

Кен Марри, euronews: "В полночь 29 марта 2019 года дорога слева от меня окажется за пределами ЕС, в тот время как дорога справа от меня останется на территории Европейского Союза".

Лондон утверждает, что после "брексита" здесь не будет жесткой границы, то есть не будет возврата к таможенному контролю и пункту пропуска. Но в городе Дандолк, расположенном у южной стороны границы, многие переживают за свой бизнес

Бухгалтер Пэдди Мэлоун говорит: "Все равно будут таможенные и другие изменения, а это означает возврат контрабанды, организованной преступности, незаконной активности".

Жители города опасаются, что "брексит" не принесет ничего хорошего для местной экономики:

"Я так думаю, что если надо будет ехать на север, то нас будут останавливать".

"Атмосфера здесь сложилась очень мрачная".

А в нескольких километрах на северной стороне границы в городке Ньюри фермеры не верят в отрицательное воздействие "брексита".

Айвор Фергюсон говорит: "Мы, конечно, немного переживаем, что стороны не смогут прийти к соглашению. Но,на самом деле мы в такой сценарий не верим, мы убеждены, что сможем поддерживать прежние торговые отношения".

С ирландско-британской границы передает корреспондент euronews Кен Марри: "До тех пор, пока британское правительство не решит, что делать с официальным статусом границы, отделяющей северную Ирландию от южной, люди по обе стороны будут встревожены мыслями о том, как "брексит" скажется на их повседневной жизни. Сейчас все внимание обращено на Терезу Мэй — от нее ждут соглашения, которое устроит всех в Северной Ирландии, в республике Ирландии, в Лондоне и в Брюсселе".