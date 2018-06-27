У памятника Берлинскому воздушному мосту отметили во Франкфурте-на-Майне 70-летие операции США и их союзников по авиаснабжению Западного Берлина во время блокады города со стороны СССР.
70-летие "Изюмных бомбардировок"
70-летие "Изюмных бомбардировок"
"Изюмные бомбардировщики" (так их назвали после того, как лётчики по собственной инициативе стали сбрасывать пакетики со сладостями берлинским детям) доставляли продовольствие, топливо и предметы первой необходимости. Южным отправным пунктом был Франкфурт-на-Майне.
Блокада Западного Берлина стала первой открытой конфронтацией Сталина с его бывшими союзниками (проведённая ими сепаратно в трёх западных секторах Германии денежная реформа и объединение своих оккупационных зон в одну вызвали ответные действия советского руководства).
Блокада продолжалась около года (с 24 июня 1948 по 11 мая 1949). За это время снабжение союзных войск и двухмиллионного населения Западного Берлина взяла на себя авиация США и Великобритании. Поставки начались 26 июня с тысячи тонн грузов в день и скоро достигли 4-5 тысяч. Каждые 2-3 минуты садились и взлетали транспортные самолёты.
Советские войска полётам "изюмных бомбардировщиков" не препятствовали, но в результате несчастных случаев во время операции "Берлинский воздушный мост" погибли около 80 человек, в основном американских и британских лётчиков.
11 мая 1949 года Сталин снял блокаду, оставив Западный Берлин под контролем союзников.