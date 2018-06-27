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Германия

70-летие "Изюмных бомбардировок"

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70-летие "Изюмных бомбардировок"

70-летие "Изюмных бомбардировок"
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У памятника Берлинскому воздушному мосту отметили во Франкфурте-на-Майне 70-летие операции США и их союзников по авиаснабжению Западного Берлина во время блокады города со стороны СССР.

"Изюмные бомбардировщики" (так их назвали после того, как лётчики по собственной инициативе стали сбрасывать пакетики со сладостями берлинским детям) доставляли продовольствие, топливо и предметы первой необходимости. Южным отправным пунктом был Франкфурт-на-Майне.

Блокада Западного Берлина стала первой открытой конфронтацией Сталина с его бывшими союзниками (проведённая ими сепаратно в трёх западных секторах Германии денежная реформа и объединение своих оккупационных зон в одну вызвали ответные действия советского руководства).

Блокада продолжалась около года (с 24 июня 1948 по 11 мая 1949). За это время снабжение союзных войск и двухмиллионного населения Западного Берлина взяла на себя авиация США и Великобритании. Поставки начались 26 июня с тысячи тонн грузов в день и скоро достигли 4-5 тысяч. Каждые 2-3 минуты садились и взлетали транспортные самолёты.

Советские войска полётам "изюмных бомбардировщиков" не препятствовали, но в результате несчастных случаев во время операции "Берлинский воздушный мост" погибли около 80 человек, в основном американских и британских лётчиков.

11 мая 1949 года Сталин снял блокаду, оставив Западный Берлин под контролем союзников.