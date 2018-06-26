Принц Уильям: о памяти и футболе

От Мемориального комплекса истории холокоста в Иерусалиме до пляжей Тель-Авива - первый день ближневосточного турне принца Уильяма выдался насыщенным.

В Яд ва-Шем герцог Кембриджский ( второй в очереди на британский престол) возложил венок в память о 6 миллионах жертвах "катастрофы" и зажег огонь в Зале имен. Он заявил, что узнал "гораздо больше, чем мог представить" о пережитых евреями ужасах.

Принц Уильям добавил, что для него большая честь то, что его прабабушка, принцесса Алиса, была одной из "праведников", спасавших евреев от преследования.

Затем принц Уильям встретился с теми, кому удалось выжить в огне холокоста. 86-летний Генри Фонер и 80-летний Пол Александер были спасены перед началом войны в ходе операции Kindertransport. Тогда Великобритания вывезло до 10 тысяч еврейских детей из нацистской Германии, Австрии, Чехословакии, Польши.

На встрече герцога Кембриджского с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его супругой Сарой речь шла о прабабушке Уильяма принцессе Алисе, которая была одной из "праведников", спасавших евреев от преследования. Принявший затем принца президент Израиля Реувен Ривлин попросил герцога Кембриджского направить "послание мира" главе Палестины Махмуду Аббас. С ним принц Уильям встретится в среду.

Организаторы его турне настаивают на том, что в нем не следует искать политическую подоплеку. Именно это был призван продемонстрировать дружеский матч между юными израильскими и палестинскими футболистами в Тель-Авиве, по окончании которого принц Уильям забил гол.