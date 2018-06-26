Сборная Германии по футболу во вторник прибыла в Казань. На следующий день им предстоит здесь встретиться со сборной Южной Кореи на групповом этапе чемпионата мира. После двух туров в группе F немецкая команда набрала 3 очка и занимает сейчас второе место. Тренер сборной Йоахим Лёв поясняет, что спортсмены готовятся к непростому матчу: «Команда Южной Кореи работает на опережение, стремясь завладеть мячом в центре поля, и у них есть три или четыре очень быстрых игрока, очень умелых в контратаках. Для нас важная задача – постараться предотвратить это».
Решающие матчи в группе F
Решающие матчи в группе F
Первое место в группе F занимает сборная Мексики, набравшая 6 очков. Мексиканцы провели во вторник тренировку, накануне встречи со шведами. Игра пройдёт в среду в Екатеринбурге. По словам тренера, команда настроена только на победу. Их соперник – сборная Швеции – также провела тренировку перед матчем. Для того, чтобы попасть в 1/8, им нужна победа над Мексикой.
Синоптики предсказывают, что температура воздуха в день встречи поднимется здесь до 30° C.