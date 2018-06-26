Решающие матчи в группе F

Сборная Германии по футболу во вторник прибыла в Казань. На следующий день им предстоит здесь встретиться со сборной Южной Кореи на групповом этапе чемпионата мира. После двух туров в группе F немецкая команда набрала 3 очка и занимает сейчас второе место. Тренер сборной Йоахим Лёв поясняет, что спортсмены готовятся к непростому матчу: «Команда Южной Кореи работает на опережение, стремясь завладеть мячом в центре поля, и у них есть три или четыре очень быстрых игрока, очень умелых в контратаках. Для нас важная задача – постараться предотвратить это».