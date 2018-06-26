Верховный суд США признал законным уже третий по счету иммиграционный указ президента Дональда Трампа об отказе в выдаче виз на въезд в страну гражданам ряда стран с преимущественно мусульманским населением.
Верховный суд поддержал Трампа
Верховный суд поддержал Трампа
Пять судей выступили за инициативу вашингтонской администрации, четверо были против. В постановлении отмечается, что президент "не нарушил закон" США, когда издал иммиграционный указ.
Трамп в своем твиттере уже выразил удовлетворение этим решением.
В заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, он назвал постановление суда "торжеством справделивости после месяцев истерики со стороны средств массовой информации и демократов, которые отказываются делать необходимое для защиты границ".
Трамп несколько раз менял содержание документа. В последней, третьей версии предусматривается запрет на въезд в США для граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением — Сирии, Ливии, Ирана, Йемена, Чада, Сомали, а также граждан КНДР и Венесуэлы.
Нижестоящие судебные инстанции неоднократно накладывали запреты на указы Трампа, а в стране прошли многочисленные массовые акции протеста против инициативы президента.