К поискам юных футболистов и их тренера, пропавших во время экскурсии в национальном парке провинции Чианграй в Таиланде, привлечены боевые пловцы ВМС страны.
Школьники пропали в затопленной пещере
Школьники пропали в затопленной пещере
В минувшую субботу после утренней тренировки 12 спортсменов в возрасте от 11 до 16 лет отправились со своим 25-летним наставником в пещеру Там Луанг Нанн Нон и до сих пор не вернулись: они оказались заблокированы в семикилометровой пещере внезапно начавшимся наводнением, и попытки связаться с ними успехом не увенчались.
Родные и близкие молятся и не теряют надежды: специалисты предполагают, что подростки и тренер могли спрятаться в одной из незатопляемых сухих ниш в четырёх километрах от входа.