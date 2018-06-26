Первый в современной Испании процесс по делу об украденных в эпоху франкизма детях открылся во вторник в Мадриде. На скамье подсудимых - 85-летний Эдуардо Вела, бывший гинеколог в столичной клинике Сан-Рамон. 49-летняя Инес Мадригал обвиняет его в том, что в июне 1969 года он подписал фальшивое свидетельство о рождении, способствуя тем самым передаче ее приемным родителям.
85-летний гинеколог ответит за украденных детей
85-летний гинеколог ответит за украденных детей
В отличие от многих других жертв нелегального усыновления в эпоху Франко, Инес Мадригал удалось довести дело до суда, благодаря показаниями ее приемной матери. Но, как заявили собравшиеся около дворца правосудия манифестанты, таких случаев гораздо больше:
"У меня забрали девочку, родившуюся 23 мая 1977-го года" - свидетельствует эта пожилая женщина.
По данным экс-судьи Бальтасара Гарсона, жертвами нелегальной практики с 1939-го по 1975-й годы стали как минимум 30 тысяч человек.
Сам обвиняемый в ходе следствия в 2013 году признал, что подписал свидетельство о рождении "не вчитываясь", но в ходе заседания на вопрос прокурора: "Помните ли вы, каким был протокол в вашей клинике, когда к вам поступала роженица?", Вела слабым голосом и с явным трудом ответил, что ничего не знал о других аспектах дела, кроме медицинской составляющей.
Рассмотрение дела по существу продолжится в среду. Пока не известно, когда будет объявлен вердикт. Обвинение потребовало для Велы 11 лет заключения.