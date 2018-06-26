85-летний гинеколог ответит за украденных детей

Первый в современной Испании процесс по делу об украденных в эпоху франкизма детях открылся во вторник в Мадриде. На скамье подсудимых - 85-летний Эдуардо Вела, бывший гинеколог в столичной клинике Сан-Рамон. 49-летняя Инес Мадригал обвиняет его в том, что в июне 1969 года он подписал фальшивое свидетельство о рождении, способствуя тем самым передаче ее приемным родителям.