Борьба за Сенцова на фоне Чемпионата

Чемпионат мира по футболу подходит к стадии плей-офф на фоне кампании в защиту заключённых в России украинцев. Акция под лозунгом «Верните наших, заберите своих» прошла в Киеве у здания российского консульства. Активисты принесли чучело «человека-ватника», призывая сотрудников выйти и забрать его.

Одно из их требований этого и множества других аналогичных выступлений — освободить украинского режиссёра Олега Сенцова, который уже более 40 дней держит голодовку в российской тюрьме. Часть кампании в поддержку Сенцова — это распространение листовок с информацией о его деле в России, в том числе в разгар гуляний, связанных с Чемпионатом мира.

Сенцова называют «террористом» вслед за президентом и государственными СМИ. Северокавказский окружной военный суд приговорил его к 20 годам тюрьмы по делу о подготовке терактов в Крыму. Режиссёр все обвинения отвергает. Объявляя голодовку, он потребовал освободить десятки арестованных и осуждённых в России украинцев, которых называют политзаключёнными.

Вопрос об освобождении Сенцова неоднократно поднимался на международном уровне. Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой помиловать режиссёра. В Кремле, впрочем, заявили, что это обращение не может иметь правовых последствий. В администрации президента ранее неоднократно настаивали на том, что конституционное право президента ограничено процедурой, по которой, якобы, осуждённый сам должен попросить о помиловании через соответствующие советы в регионах.

Ситуацию вокруг украинских заключённых и Сенцова лично в ходе переговоров с главой российского МИДа в Москве обсуждал генсек ООН Антониу Гуттериш. Он призывает все стороны «к конструктивной работе с целью урегулирования этой проблемы».