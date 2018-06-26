«Второй иранской революцией» называют некоторые наблюдатели Чемпионат мира в России: впервые за четыре десятка лет власти Ирана разрешили женщинам смотреть футбольные матчи на одном стадионе с мужчинами.
«Вторая революция»
«Вторая революция»
Огромный экран для тех, кто не поехал в Россию, установлен на одной из арен в Тегеране. Игры против Испании и Португалии болельщицы смотрели вместе с болельщиками.
«Матч был прекрасен. Здо́рово видеть, как мы играли с Португалией. Роналду явно не понимал, что с нами делать. Отличная игра, хоть мы и уступили».
«Я очень рада наконец прийти на стадион. Это моё право, в котором мне отказывали столько лет. Пусть матч и оказался трудным, мы всё равно победили!»
Иранки не первый год активно борются за равноправие на футбольных трибунах. Многие даже переодевались мужчинами, чтобы попасть на стадион. Теперь, когда иранская сборная покидает Россию, персиянки задаются вопросом, удастся ли сохранить прогресс, достигнутый на Чемпионате.