Россия-Уругвай: "Мы ждали лучшей игры, а получилось хуже"

После матча против сборной Уругвая российские болельщики покидали стадион не в столь приподнятом настроении, как это было после первых двух игр. "Селесте" разгромили подопечных Станислава Черчесова - 3:0. Но российская сборная все равно прошла в следующий тур, а потому фанаты продолжают верить в успех команды.