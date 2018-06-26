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Россия

Россия-Уругвай: "Мы ждали лучшей игры, а получилось хуже"

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Россия-Уругвай: "Мы ждали лучшей игры, а получилось хуже"

Россия-Уругвай: "Мы ждали лучшей игры, а получилось хуже"
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После матча против сборной Уругвая российские болельщики покидали стадион не в столь приподнятом настроении, как это было после первых двух игр. "Селесте" разгромили подопечных Станислава Черчесова - 3:0. Но российская сборная все равно прошла в следующий тур, а потому фанаты продолжают верить в успех команды.

REUTERS/Hannah McKay

"Мы ждали лучшей игры, а получилось хуже. Мы ждали победы - не вышло! Но мы все равно очень довольны, что мы сюда попали".

"Нет, нет, нет, это точно не начало конца. Это начало начал. Всё супер!"

Очередную проверку на прочность российской сборной предстоит пройти в воскресенье. За путевку в четвертьфинал команда Черчесова поборется с испанцами.