После матча против сборной Уругвая российские болельщики покидали стадион не в столь приподнятом настроении, как это было после первых двух игр. "Селесте" разгромили подопечных Станислава Черчесова - 3:0. Но российская сборная все равно прошла в следующий тур, а потому фанаты продолжают верить в успех команды.
Россия-Уругвай: "Мы ждали лучшей игры, а получилось хуже"
Россия-Уругвай: "Мы ждали лучшей игры, а получилось хуже"
"Мы ждали лучшей игры, а получилось хуже. Мы ждали победы - не вышло! Но мы все равно очень довольны, что мы сюда попали".
"Нет, нет, нет, это точно не начало конца. Это начало начал. Всё супер!"
Очередную проверку на прочность российской сборной предстоит пройти в воскресенье. За путевку в четвертьфинал команда Черчесова поборется с испанцами.