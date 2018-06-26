В Нидерландах принят закон, запрещающий носить в общественных местах одежду, закрывающую лицо. В государственных учреждениях, больницах, школах и общественном транспорте нельзя будет появляться в чадре, балаклавах и мотоциклетных шлемах, но при этом ходить в таком виде по улицам будет можно.
Чадра вне закона
Чадра вне закона
Данный законопроект был одобрен нижней палатой парламента страны ещё в ноябре позапрошлого года. Во вторник за него проголосовали и депутаты верхней палаты. Критики закона отмечали, что в стране лишь несколько сотен женщин носят чадру или паранджу. Между тем, подобные запреты уже действуют и в ряде других европейских стран, среди которых Бельгия, Франция, Дания и Испания.
Начиная с 1 августа за нарушение закона предусмотрен штраф в 450 евро.