"Платформы" для высадки мигрантов: правозащитники недовольны

Перспектива создания за пределами Евросоюза региональных "платформ для высадки" мигрантов, пытающихся попасть на континент, становится всё более реальной. В сообществе надеются, что с помощью таких специальных площадок для отделения беженцев от экономических мигрантов удастся уладить давний спор стран-членов ЕС. Но у правозащитников инициатива вызвала не одобрение, а опасения за соблюдение прав человека.

"Судя по нашему опыту, тем более если обратиться к опыту Австралии и других стран, подобная инициатива влечёт за собой множество проблем, связанных с правами человека. Под чью юрисдикцию попадут эти площадки? Есть ли риск, что люитатели этих центров будут испытывать страдания, не имея возможности покинуть пределы лагерей? Эти вопросы вызывают беспокойство. Европейцы возмущаются по поводу миграционной политики Дональда Трампа. А ситуация в Европе может быть еще хуже", - уверяет Иверна Макгоуэн, директор европейского бюро Amnesty International.

В международной неправительственной организации убеждены: одного лишь надзора ООН за этими платформами недостаточно; всей Европе в срочном порядке нужно проявить политическую волю для создания центров переселения и не допустить массового задержания мигрантов и беженцев.