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Брюссельское бюро

"Платформы" для высадки мигрантов: правозащитники недовольны

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"Платформы" для высадки мигрантов: правозащитники недовольны

"Платформы" для высадки мигрантов: правозащитники недовольны
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Перспектива создания за пределами Евросоюза региональных "платформ для высадки" мигрантов, пытающихся попасть на континент, становится всё более реальной. В сообществе надеются, что с помощью таких специальных площадок для отделения беженцев от экономических мигрантов удастся уладить давний спор стран-членов ЕС. Но у правозащитников инициатива вызвала не одобрение, а опасения за соблюдение прав человека.

"Судя по нашему опыту, тем более если обратиться к опыту Австралии и других стран, подобная инициатива влечёт за собой множество проблем, связанных с правами человека. Под чью юрисдикцию попадут эти площадки? Есть ли риск, что люитатели этих центров будут испытывать страдания, не имея возможности покинуть пределы лагерей? Эти вопросы вызывают беспокойство. Европейцы возмущаются по поводу миграционной политики Дональда Трампа. А ситуация в Европе может быть еще хуже", - уверяет Иверна Макгоуэн, директор европейского бюро Amnesty International.

В международной неправительственной организации убеждены: одного лишь надзора ООН за этими платформами недостаточно; всей Европе в срочном порядке нужно проявить политическую волю для создания центров переселения и не допустить массового задержания мигрантов и беженцев.

"Миграционного кризиса в Европе как такового нет. Ни одно из европейских государств не фигурирует в списке стран-мировых лидеров по числу принимаемых беженцев. Это политическая тактика отвлечения внимания. Ведь ясно, что и для Европы, и для мигрантов существует решение - реформировать Дублинскую систему - именно это необходимо сделать на предстоящем саммите", - заключает Иверна Макгоуэн.

Ещё один важный вопрос: как будет организовано взаимодействие со странами, в которых будут находиться платформы для высадки. ЕС уже заключил соглашение с Турцией и рядом африканских стран, чтобы сдержать людей от совершения опасного путешествия через Средиземное море.

Это привело к сокращению потока прибывающих в Европу мигрантов, но в то же время - к серьёзным нарушениям прав человека.