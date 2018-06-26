Медальон с изображением одного из самых почитаемых во Франции святых — Мартина Турского — подарил папа римский Франциск президенту Эммануэлю Макрону. В католической традиции принято изображать, как епископ, живший в IV веке, отдаёт нищему свой плащ.
О законе и добродетели
О законе и добродетели
Вопросы помощи обездоленным оказались главными в ходе визита французского лидера в Ватикан. Эммануэль Макрон и папа Франциск за закрытыми дверями говорили о нелегальных мигрантах.
2-го июня во Франции был принят закон, объявляющий преступлением помощь нелегалам — например, предоставление убежища в частном порядке. Франциск не преминул отметить, что положения документа прямо противоречат католической добродетели.
А в Париже во вторник Конституционный суд обсуждает, насколько соответствует эта статья девизу Французской республики — «Свобода, равенство, братство».