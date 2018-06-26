"Маерск" пришвартовался на Сицилии

Власти Италии изменили свое решение и дали добро на высадку 113 мигрантов, которые находились на борту датского судна "Александр Маерск". Министерство внутренних дел разрешило грузовому кораблю пришвартоваться в сицилийском порту Поццалло. Об этом заявил мэр города, добавив, что доволен решением итальянских властей. До этого принимать мигрантов отказались Мальта и Испания.