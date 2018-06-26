Власти Италии изменили свое решение и дали добро на высадку 113 мигрантов, которые находились на борту датского судна "Александр Маерск". Министерство внутренних дел разрешило грузовому кораблю пришвартоваться в сицилийском порту Поццалло. Об этом заявил мэр города, добавив, что доволен решением итальянских властей. До этого принимать мигрантов отказались Мальта и Испания.
"Маерск" пришвартовался на Сицилии
"Маерск" пришвартовался на Сицилии
В прошлую пятницу судно "Александр Маерск" подобрало более 100 мигрантов. На протяжении нескольких дней оно дрейфовало вблизи Сицилии. Гуманитарную помощь оно получало от итальянских властей.
Еще 200 мигрантов остаются на борту судна, принадлежащего немецкой благотворительной организации Lifeline. Сейчас оно находится в территориальных водах Мальты. Власти островного государства предоставили мигрантам продукты питания и лекарства, но принять нелегалов на своих берегах они не готовы. В понедельник организация обратилась за помощью к властям Франции.
Неделю назад Испания разрешила судну "Аквариус" войти в порт Валенсии. На борту корабля находились более 600 мигрантов. Но позже в Мадриде заявили, что не готовы в одиночку оказывать помощь нелегалам, которые пытаются попасть в Европу.