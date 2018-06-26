Италия и Мальта решили судьбу "Лайфлайн": судно немецкой неправительственной организации с мигрантами на борту получило разрешение бросить якорь в порту островного государства. Часть находившихся на его борту 233 человек забрала итальянская сторона.
Италия и Мальта приняли "Маерск" и "Лайфлайн"
Италия и Мальта приняли "Маерск" и "Лайфлайн"
Пока Рим и Валлетта вели переговоры, мальтийские власти обеспечивали мигрантов продуктами, лекарствами и предметами первой необходимости, но принимать судно отказывались.
Ранее Италия изменила свое решение и дала добро на высадку 113 мигрантов, находившихся на борту"Александра Маерска". Датское судно, рассчитанное лишь на 20 человек, на протяжении нескольких дней дрейфовало вблизи Сицилии, получая гуманитарную помощь от итальянских властей. В вторник министерство внутренних дел Италии разрешило ему пришвартоваться в сицилийском порту Поццалло.
До этого принимать мигрантов отказалась Мальта , а также Испания, неделю назад положившая конец спору вокруг вокруг судна "Аквариус", разрешив ему войти в порт Валенсии. На борту "Аквариуса" в Испанию прибыли более 600 мигрантов. Но позже в Мадриде заявили, что не готовы в одиночку оказывать помощь тем, кто нелегально пытается попасть в Европу.