В Иране вспыхнули акции протеста, поводом для которых стало резкое снижение курса местной валюты – риала. На улицы Тегерана вышли несколько тысяч человек. Инициаторами демонстраций выступили владельцы небольших магазинов.
Курс риала падает - иранцы протестуют
Курс риала падает - иранцы протестуют
За один доллар на черном рынке Ирана сейчас дают 87 тысяч риалов при официальном курсе 42 тысячи риалов за доллар.
В понедельник власти Исламское республики объявили о введении запрета на импорт более 1300 иностранных товаров. Таким образом, как говорят эксперты, руководство страны надеется свести к минимуму ущерб, который может быть нанесен экономике Ирана в том случае, если Вашингтон выполнит обещание и восстановит санкции.
В мае США вышли из тегеранской ядерной сделки. Американский президент Дональд Трамп заявил тогда, что США введут против Ирана санкции "высшего уровня".
Два года назад Вашингтон снял санкции с Тегерана после того, как Иран выполнил свою часть соглашения. После этого страна смогла увеличить добычу и экспорт нефти, что не замедлило сказаться на росте ВВП. В мае Иран экспортировал 2,8 млн баррелей нефти в сутки. Но в последний месяц ситуация начала меняться в худшую сторону. Несколько крупных нефтеперерабатывающих компаний уже заявили, что могут сократить импорт нефти из Ирана.