Курс риала падает - иранцы протестуют

В Иране вспыхнули акции протеста, поводом для которых стало резкое снижение курса местной валюты – риала. На улицы Тегерана вышли несколько тысяч человек. Инициаторами демонстраций выступили владельцы небольших магазинов.

За один доллар на черном рынке Ирана сейчас дают 87 тысяч риалов при официальном курсе 42 тысячи риалов за доллар.

В понедельник власти Исламское республики объявили о введении запрета на импорт более 1300 иностранных товаров. Таким образом, как говорят эксперты, руководство страны надеется свести к минимуму ущерб, который может быть нанесен экономике Ирана в том случае, если Вашингтон выполнит обещание и восстановит санкции.

В мае США вышли из тегеранской ядерной сделки. Американский президент Дональд Трамп заявил тогда, что США введут против Ирана санкции "высшего уровня".

Два года назад Вашингтон снял санкции с Тегерана после того, как Иран выполнил свою часть соглашения. После этого страна смогла увеличить добычу и экспорт нефти, что не замедлило сказаться на росте ВВП. В мае Иран экспортировал 2,8 млн баррелей нефти в сутки. Но в последний месяц ситуация начала меняться в худшую сторону. Несколько крупных нефтеперерабатывающих компаний уже заявили, что могут сократить импорт нефти из Ирана.