Harley Davidson уезжает в Европу

Символ США станет европейцем: компания Harley-Davidson решила перенести производство мотоциклов в ЕС, что позволит ей не платить пошлины на американские товары. Брюссель повысил их в ответ на аналогичные меры Вашингтона.

"Удивлен, что Harley-Davidson первой из всех компаний подняла белый флаг. Я упорно боролся за них, а в итоге они не будут платить пошлины при продажах в ЕС, который нанёс нам большой урон в торговле, 151 миллиард долларов! Пошлины Harley не оправдывают, потерпите немного", - написал в своём Twitter президент США Дональд Трамп, который ранее ввёл пошлины на импорт стали и алюминия, чтобы поддержать американскую промышленность и воспрепятствовать выводу активов с территории страны.

"Евросоюз пытается наказать работников США несправедливой и дискриминационной торговой политикой, но президент Трамп будет продолжать добиваться свободной, справедливой и взаимовыгодной ной торговли в надежде на то, что ЕС присоединится к нам", - сказала пресс - секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Цена на Harley в ЕС взлетела в среднем на 2200 долларов - это делает легендарные байки неконкурентоспособными на одном из крупнейших в мире европейском мото-рынке и грозит полной его потерей. Построив завод в Европе, компания избежит пошлин, но будет платить налоги в европейский бюджет.