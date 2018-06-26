В Салониках греческая полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против наиболее рьяных защитников «греческой Македонии». Активисты забросали стульями, камнями и палками офисы правящей партии, подожгли автомобиль.
Греки против, македонцы против
Греки против, македонцы против
В Греции уже несколько дней не прекращаются акции протеста против договора между Афинами и Скопье. Этот документ должен положить конец 27-летнему спору о названии бывшей югославской республики. Стороны сошлись на «Северной Македонии».
Однако в обеих странах нашлись противники компромисса: в Греции настаивают на том, что «Македонией» в любой форме может называться только греческий регион. В самой Македонии выступают резко против любых дополнений к названию своей страны.
Ко всему прочему президент Македонии во вторник отказался подписывать договор, уже ратифицированный правительством.