Греция: кризис завершён, проблемы остаются

Долговой кризис в Греции завершился, но стране предстоит долгий путь восстановления экономики. Правительство ставит задачу обеспечить экономический рост в размере 3,5 процентов ВВП до 2022 года, а граждане опасаются, что нагрузка на их кошельки вопреки обещаниям властей меньше не станет. Бизнес в этих условиях призывает не медлить с налоговой реформой.

Глава Торговой палаты Греции Констадинос Михалос жалуется, что «в глобализованном окружении никакой бизнес не может работать при налоговой системе, которая забирает 52% его оборота». «Я надеюсь, что вместе с налоговой реформой изменения коснутся и обязательных выплат за наёмных работников», — говорит Михалос.

Финансисты тем временем напоминают, что при необходимости снижать налоги, греческому бюджету очень важно каким-то образом увеличивать доходную часть. Бывший министр экономики Греции, а ныне министр энергетики Йоргос Статакис объясняет, что речь идёт о ключевом экономическом показателе: «Мы бы не завершили программу сокращения расходов, а греческая экономика не смогла бы выкарабкаться, если бы мы не добились профицита бюджета. Теперь появляются возможности для сокращения налогов — и я всячески поддерживаю это. Я думаю, с этим все согласны и политического противостояния в этом вопросе не будет».

Глава греческой Палаты экономического развития Константинос Колиас призывает правительство с завершением кризиса инициировать масштабные реформы, которые затронули бы и экономику, и социальную сферу: «Нужна новая налоговая система, и палата экономического развития предложила свой проект реформы. Нужна также новая система страхования, потому что, как мы видим, сейчас она не работает в случае, например, с самозанятыми гражданами. Банкам надо возвращаться к нормальной работе, сокращать необеспеченные кредиты, чтобы дать реальной экономике финансовую ликвидность. Нужны реформы, чтобы сократить бюрократию, ускорить работу правоохранительных и судебных органов, ускорить выдачу разрешений на предпринимательскую деятельность. Всё это привлечёт инвестиции, создаст новые рабочие места и тем самым обеспечит долгосрочное развитие».

Регулярно появляются публикации об улучшении показателей экономики Греции. Но как это сказывается на простых гражданах? Люди по-прежнему недовольны налогами, пенсиями и зарплатам. Министр труда Греции Эфи Ахтсиоглу надеется на возобновление коллективных договоров с работодателями. По её словам, уже решено, что это произойдёт в августе: «Для работников главное — рост зарплаты, а коллективный договор является инструментом, который позволяет обеспечить лучшую оплату и условия труда. В то же время, мы считает приоритетным увеличение минимального размера оплаты труда. Если это всё будет сделано, зарплаты начнут расти во всех областях». Сейчас минимальная зарплата в Греции установлена на уровне 684 евро в месяц.

Как передаёт из Афин корреспондент Euronews Акис Тацис, в правительстве с осторожностью говорит о будущем: «премьер-министр Алексис Ципрас сказал, что несмотря на позитивное решение Еврогруппы, Греция не должна покидать, как он выразился, “разумный путь сохранения бюджетного баланса”. Греки пережили восемь очень тяжёлых лет. Предприниматели подчёркивают, что теперь настало время для реального обновления страны. Политические силы должны принять соответствующие обязательства, чтобы справиться с вызовами, которые несёт завершение эпохи жесткой экономии».