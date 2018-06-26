Мигрантов с Lifeline распределят шесть стран

Франция будет одной из 6 стран Евросоюза, которые распределят между собой 230 мигрантов, спасенных в конце минувшей недели у берегов Ливии. Об этом заявил во вторник, по окончании встречи в Ватикане, президент Республики. При этом Эммануэль Макрон подверг критике действия немецкой неправительственной организация Lifeline, которая, спасая мигрантов, нарушает "установленные правила" и "играет на руку контрабандистам".

"За последние несколько дней мы - вместе с рядом государств Евросоюза - думали над тем, как наилучшим образом проявить европейскую солидарность, - сказал он в частности. - И я хотел бы поприветствовать проявленное мальтийским премьер-министром Джозефом Мускатом чувство ответственности. Я хотел бы подтвердить, что Франция примет часть мигрантов, находящихся на борту Lifeline, когда оно пришвартуется в европейском порту. Кстати, сотрудники Французского бюро защиты беженцев и апатридов уже находятся в пути к Мальте, чтобы приступить к возложенной на них миссии"...

Что же касается датского сухогруза Alexander Maersk со 108 мигрантами на борт, ему во вторник утром разрешили войти в сицилийский порт Поццалло. По данным итальянских властей, мигранты сейчас проходят процедуру установления личности. Их здоровью ничто не угрожает.

Комментируя события вокруг Lifeline и Alexander Maersk, глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил во вторник: "Потому что у нас доброе сердце, в отличие от Макрона, суда НПО больше не будут бросать якорь в итальянских портах. Что касается датского торгового судна, то оно спасло мигрантов в соответствии с инструкциями итальянской береговой охраны".

Среди стран, готовых поринять мигрантов, фигурирует и Португалия.