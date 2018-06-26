Авторское право: вопрос ребром

Культура - это наша история и наше будущее, сказал однажды глава Европейского парламента. Половина объектов всемирного наследия ЮНЕСКО находятся в Европе. Культура - это, к тому же, динамично развивающейся отрасль, источник средств для бюджета стран-членов Евросоюза. С ней так или иначе связана профессиональная деятельность 8 миллионов европейцев. Израильский пианист и дирижёр Даниэль Баренбойм уверен: культура определила место Европы как "впереди планеты всей".

"Европа заслуживает звания континента культуры, причем гораздо больше, чем другие. Достаточно вспомнить имена великих европейцев - философов, музыкантов, писателей, художников. Они и есть Европа, а не экономика (автомобили или самолеты)", - считает он.

Но и культура может стать предметом жарких политических споров. С ростом влияния интернет-индустрии всё острее встаёт вопрос о защите интеллектуальной собственности.

Вот, что по этому поводу думает легендарный французский музыкант, композитор и продюссер Жан-Мишель Жарр: "По-моему мнению, авторское право не имеет каких-то временных рамок по одной простой причине: оно не зависит от носителя. Например, музыкальное произведение сегодня хранится на виниле, компакт-диске, в MP3-файле, а завтра - на чём-то другом. Носитель и есть свидетельство проделанной работы. Труд работника любого сектора оплачивается. Так разве не логичнее и проще начать вознаграждать, наконец, авторов за их творчество?", - задаётся вопросом музыкант.

Евросоюз намерен ужесточить закон об авторском праве. Комитет по правовым вопросам Европарламента уже одобрил проект поправок, несмотря на критику со стороны тех, кто считает его органичивающим свободу слова.

"Взоры всего мира прикованы к Европарламенту. Речь ведь идёт о том, что сегодня есть возможность установить законодательные рамки, чтобы просто-напросто помочь выжить артисту, творцу, чтобы увидеть следующее произведение Альмодовара, Уэльбека, Coldplay или Pink Floyd. Вы знаете, все говорят о большом пироге под названием "цифровая индустрия". Мы видим красивые графические изображения на сайтах, телевидении, на Euronews. Это пирог, которым надо делиться. Делиться с артистами, мастерами. Ведь те, кто участвовал в приготовлении пирога, имеют право на хотя бы небольшой его кусочек", - заключает Жан-Мишель Жарр.

Судьбу поправок Европарламент решит в ходе пленарного заседания на следующей неделе.