Египетский комментатор Абдель Рахим Мохаммед не смог пережить поражение своей сборной в матче с Саудовской Аравией. Бывший тренер каирского футбольного клуба "Замалек" должен был принять участие в программе, в которой подводились итоги встречи. Но, как сообщают местные СМИ, после того, как саудовцы забили победный гол на 95-ой минуте встречи, Мохаммед почувствовал себя плохо и потерял сознание.
Египетский комментатор не пережил поражения своей сборной
Египетский комментатор не пережил поражения своей сборной
Специалисту попытались оказать помощь на месте, но это не помогло. Тогда было решено вызвать врачей, но и им не удалось спасти Мохаммеда: он умер от сердечного приступа вскоре после того, как его доставили в больницу.
Соболезнования семье тренера уже выразил наставник египетской сборной Эктор Купер. "Надеюсь, что все-таки наш проигрыш не был причиной его смерти", - добавил аргентинец.
Сборная Египта в прошлом году впервые за 28 лет смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира. За эту команду играет одна из главных звезд современного футбола нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах, который в нынешнем сезоне был признан лучшим игроком Английской премьер-лиги. Но даже он не смог спасти свою сборную на этом турнире. Египтяне потерпели три поражения, и, не заработав ни одного очка, возвращаются на родину.