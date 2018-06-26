Египетский комментатор не пережил поражения своей сборной

Египетский комментатор Абдель Рахим Мохаммед не смог пережить поражение своей сборной в матче с Саудовской Аравией. Бывший тренер каирского футбольного клуба "Замалек" должен был принять участие в программе, в которой подводились итоги встречи. Но, как сообщают местные СМИ, после того, как саудовцы забили победный гол на 95-ой минуте встречи, Мохаммед почувствовал себя плохо и потерял сознание.

Muere de infarto el comentarista egipcio Abdel Rahim Mohamed tras la derrota de su selección ante Arabia Saudita. pic.twitter.com/SvsKE47C6M — EL INFORMANTE U.S.A (@ElinformanteUS) 26 июня 2018 г.

Специалисту попытались оказать помощь на месте, но это не помогло. Тогда было решено вызвать врачей, но и им не удалось спасти Мохаммеда: он умер от сердечного приступа вскоре после того, как его доставили в больницу.

Соболезнования семье тренера уже выразил наставник египетской сборной Эктор Купер. "Надеюсь, что все-таки наш проигрыш не был причиной его смерти", - добавил аргентинец.

REUTERS/Darren Staples

Сборная Египта в прошлом году впервые за 28 лет смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира. За эту команду играет одна из главных звезд современного футбола нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах, который в нынешнем сезоне был признан лучшим игроком Английской премьер-лиги. Но даже он не смог спасти свою сборную на этом турнире. Египтяне потерпели три поражения, и, не заработав ни одного очка, возвращаются на родину.